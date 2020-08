Federação determina que Palmeiras seja testado para dois jogos da final do Paulista, e Corinthians só para 2º

A FPF (Federação Paulista de Futebol) determinou nesta segunda-feira que o Palmeiras terá que passar por testes de COVID-19 em seu elenco antes das duas partidas da final do Campeonato Paulista, enquanto o Corinthians só precisará passar por exames antes do 2º jogo, já que manteve seu elenco em isolamento.

A comunicação foi feita pelo Dr. Moisés Cohen, presidente da Comissão Médica da FPF, em nota oficial divulgada na tarde desta segunda (leia completa abaixo).

Segundo Cohen, o fato do Timão ter mantido seu elenco em isolamento “não obriga realização de novo teste para o próximo jogo”, de acordo com o protocolo do coronavírus estabelecido pela entidade.

Foi nisso que o presidente alvinegro, Andrés Sanchez, baseou seu pedido feito mais cedo, quando requeriu que a delegação corintiana não fosse testada.

Por outro lado, Cohen diz que, como o Palmeiras “optou por não manter os atletas confinados e concentrados após a partida contra a Ponte Preta”, “a delegação deve ser testada” antes da próxima partida do Estadual, que, no caso, é o jogo de ida da final.

Por fim, a FPF informou que, “em comum acordo com os dois clubes, serão realizados testes de PCR-RT em ambas delegações, estando concentradas ou não, antes da partida decisiva, marcada para sábado, às 16h30”.

Segundo Andrés Sánchez, os exames no Corinthians serão feitos na quinta-feira pela manhã, horas depois do 1º duelo da final.

Willian (dir), do Palmeiras, disputa jogada com Fagner, do Corinthians Cesar Greco/Ag Palmeiras

LEIA O COMUNICADO DA FPF

A Comissão Médica da Federação Paulista de Futebol vem a público esclarecer questionamentos sobre o protocolo do Campeonato Paulista – Série A1:

1) O protocolo da competição foi elaborado e aprovado por unanimidade pelos médicos dos 16 clubes participantes do campeonato;

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

2) O documento prevê que as delegações deveriam ser testadas e, após os resultados, se concentrariam para as partidas em locais previamente preparados e higienizados;

3) O Sport Club Corinthians Paulista atuou contra o Mirassol com toda sua delegação testada. Após a partida, o clube continuou com seu grupo isolado, o que, de acordo com o protocolo, não obriga realização de novo teste para o próximo jogo;

4) A Sociedade Esportiva Palmeiras optou por não manter os atletas confinados e concentrados após a partida contra a Ponte Preta. Assim, seguindo o mesmo conceito do protocolo, antes da concentração para a partida seguinte, a delegação deve ser testada;

5) A FPF informa ainda que, em comum acordo com os dois clubes, serão realizados testes de PCR-RT em ambas delegações, estando concentradas ou não, antes da partida decisiva, marcada para sábado, às 16h30. Os testes serão realizados pelo Albert Einstein, por meio de convênio que a FPF possui com o hospital.

Prof. Dr. Moisés Cohen

Presidente da Comissão Médica da FPF