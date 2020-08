Felipe Andreoli deixa Rafa Brites chocada ao homenageá-la com tatuagem especial

Ver essa foto no Instagram

Eu e @rafabrites temos outras tatugens/homenagens entre nós. De namoro, de casamento… Mas essa é realmente especial. Ja que ela contou, vou contar também…rs. Essa é diferente porque nela pude contar uma historia, colocar vários elementos que nos fizeram viajar na nossa historia de 10 anos. Repleta de aventuras, alegrias, momentos incriveis, outros mais duros, mas, sobretudo, histórias…10 anos juntos na estrada dá orgulho demais. E vontade de seguir muito mais longe nessa jornada. Essa foi a tattoo que menos doeu, que mais consegui fazer uma viagem interna enquanto marcava minha pele com essa caminhada. E foi tudo lindo. Com certeza essa história e essa tattoo vão crescer. Te amo, @rafabrites Fazemos 10 anos no domingo…mas seu presente, nosso presente, ta aqui pra sempre. PS: trabalho de cinema do @rodferod ❤