Felipe Andreoli surpreende e faz promessa inusitada envolvendo Neymar

Neymar virou assunto nesta semana após ter sido fundamental na classificação do PSG para as semifinais. Aproveitando a repercussão nas redes sociais, Felipe Andreoli resolveu fazer uma promessa inusitada no Globo Esporte, nesta quinta-feira (13).

O apresentador afirmou que vai mudar de visual caso o Paris Saint-Germain seja campeão da Liga dos Campeões. Mas não é qualquer estilo que ele vai adotar. O âncora da atração se comprometeu a realizar um corte moicano ao vivo, caso a equipe seja a campeã.

A declaração dele aconteceu ao final de uma matéria sobre a vitória do time francês sobre o Atalanta (ITA), por 2 a 1, pelas quartas de final da competição.

“Se o PSG ganhar, eu faço o moicano aqui, no Globo Esporte, ao vivo. Ai meu Deus!”, declarou Felipe Andreoli, durante o noticiário da Globo.

Nos últimos dias, os fãs de Neymar começaram a mudar suas fotos do perfil pela do craque brasileiro, fazendo pressão para que ele voltasse a usar o penteado que era sucesso no início de sua carreira, o moicano.

O estilo fazia sucesso em meados de 2010 e, ao se deparar com a aderência de tantas pessoas pelo mundo, o jogador fez questão de anunciar: “Moicano feito, Julliete separada e a caixinha de som carregando”.

“Juliette”, para quem não sabe, são os óculos espelhados que o craque usava na época que jogava pelo Santos e também era tendência de moda.