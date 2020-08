Felipe Melo faz exames e vira dúvida no Palmeiras para 1º jogo da final do Campeonato Paulista

O zagueiro Felipe Melo é dúvida no Palmeiras para o 1º jogo da final do Campeonato Paulista, contra o Corinthians, nesta quarta-feira.

Nesta segunda, o atleta realizou exames que avaliaram a lesão sofrida na partida contra a Ponte Preta, no último domingo, pela semifinal do Estadual.

Na ocasião, o Pitbull sentiu dores musculares durante o 2º tempo e pediu substituição, com Luan entrando em sua vaga.

Segundo o Verdão, o veterano “sentiu dores no músculo posterior da coxa esquerda, fez exames e seguirá em tratamento até o dia do jogo”, o que o coloca como dúvida para o dérbi.

Felipe Melo durante jogo entre Palmeiras e Ponte Preta, pelo Paulista Cesar Greco/Ag Palmeiras

Luan, aliás, deve ser o escolhido pelo técnico Vanderlei Luxemburgo para formar dupla com Gustavo Gómez na grande decisão, caso Felipe não possa de fato jogar.

Também não se sabe se o Pitbull terá condições de estar de volta para o duelo de volta da final, no próximo sábado, às 16h30, no Allianz Parque.

Na atual temporada, o veterano soma 14 partidas e um gol marcado pelo Verdão.

O 1º jogo da final do Paulista será nesta quarta, às 21h30 (de Brasília), em Itaquera.

Com o desfalque de Felipe Melo, o Alviverde deve formar com Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa (Viña); Patrick de Paula, Gabriel Menino e Ramires; Rony, Willian e Luiz Adriano.

VIÑA TREINA

Utilizando um capacete especial para proteção contra choques, o lateral-esquerdo Matías Viña, recuperado da concussão que sofreu no dia 22 de julho (também contra o Corinthians, pela 1ª fase do torneio estadual), treinou com o grupo no campo em tempo integral nesta segunda.

O uruguaio, que soma sete duelos pelo Verdão, vinha realizando trabalhos técnicos e físicos em separado nos últimos dias.