Felipe Neto acusa família Bolsonaro de corrupção e ataca “homem de bem”

Felipe Neto rasgou o verbo contra a família do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e seus eleitores. O youtuber afirmou que os mais próximos do Chefe do Executivo “possuem indícios de corrupção durante anos” e que o “cara que jura que é homem de bem” vê no atual governo “a representatividade de seus atos”.

O desabafo do famoso foi feito no Twitter na madrugada desta quinta-feira (13), logo após uma série de notícias sobre os desdobramentos da investigação sobre as rachadinhas, assim chamados os desvios de dinheiro público da Alerj.

“Membros da família Bolsonaro possuem indícios de corrupção durante anos. Só que para os 30%: ‘Tudo bem, os valores são pequenos, todo mundo fazia isso’”, provocou, se referindo ao eleitorado fiel do presidente.

“Não é mais sobre corrupção, é sobre ‘ter praticado corrupção, mas ser homem de bem’. É, inclusive, como eles próprios se enxergam”, analisou Felipe Neto, que continuou com a sua manifestação firme, mas desta vez com um recado direto aos seguidores do “capitão”.

“Sabe aquele sujeito que vai para a igreja todo domingo, chifra a mulher e faz gato na TV a cabo porque ‘todo mundo faz’? É isso. O cara jura que é ‘homem de bem’ e enxerga nessa escória política a representatividade de seus atos”.

Confira:

Membros da família Bolsonaro possuem indícios de corrupção durante anos. Só q, pros 30%: “td bem, os valores são pequenos, todo mundo fazia isso”. Não é mais sobre corrupção, é sobre “ter praticado corrupção, mas ser homem de bem”. É, inclusive, como eles próprios se enxergam. pic.twitter.com/USunolP8RG — Felipe Neto 🇧🇷🏴 (@felipeneto) August 13, 2020

Sabe aquele sujeito q vai pra igreja todo domingo, chifra a mulher e faz gato na TV a cabo pq “todo mundo faz”? É isso. O cara jura que é “homem de bem” e enxerga nessa escória política a representatividade de seus atos. — Felipe Neto 🇧🇷🏴 (@felipeneto) August 13, 2020