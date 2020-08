Felipe Neto alfineta bolsonaristas após ser alvo de perseguição

Felipe Neto falou pela primeira vez após ter sido alvo de um grupo de bolsonaristas no Congresso Nacional. Deputados fiéis ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) se manifestaram contra a reunião entre o youtuber e o presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ).

No Twitter, o famoso destacou que os parlamentar pró-governo fizeram uma petição pedindo para que Rodrigo “o desconvide”, mas apontou um detalhe: a reunião foi marcada via aplicativo, pela internet, com cada um na sua residência.

“Os deputados bolsonaristas tão revoltados com o convite do Rodrigo Maia para uma conversa comigo. Estão peticionando todo tipo de pedido para que ele me desconvide de ir à câmara. Sendo que é um bate papo por Zoom, cada um de sua casa. Os caras são tão constrangedores…”, alfinetou.

O grupo apresentou um requerimento encabeçado pelo deputado federal José Medeiros (Podemos-MT), que já recebeu o apoio de outros colegas da bancada, como Coronel Armando (PSL-SC), Otoni de Paula (PSC-RJ), e Carla Zambelli (PSL-SP).

O convite foi feito para que o youtuber participe do debate de ideias para o projeto da Câmara no combate às fake news. Recentemente, o famoso foi alvo de ataques de eleitores do “capitão” na porta do condomínio onde mora, no Rio de Janeiro.

