Felipe Neto anuncia inauguração de academia particular e lança aposta

Felipe Neto revelou aos seus seguidores no Instagram que finalizou a sua academia particular que montou em sua mansão, no Rio de Janeiro, recentemente alvo de ataques de bolsonaristas. O famoso revelou detalhes do novo local e fez uma aposta com os seus fãs sobre o tempo em que usaria os aparelhos: “Vocês apostam em quanto tempo?”.

“Aí gente! Vou estrear minha academia”, comemorou o youtuber. “Pela primeira vez desde que foi montada. Aqui é onde o Bruno morava, vocês lembram? Pois é, agora é hora de experimentar, pela primeira vez, e largar a vida sedentária”, anunciou.

“Eu acho que dura o que, umas três semanas? Vocês apostam em quanto tempo? Façam aí as suas apostas em quanto tempo dura”, brincou o empresário, que apareceu de chinelo no ambiente. Sobre o uso inadequado do calçado, Felipe Neto mandou um aviso para os internautas. “Um conselho muito importante: não malhe descalço”.

Ele explicou: “Como não vou levantar peso nenhum desses aqui, só vou usar os aparelhos — vou fazer bem pouquinho por sinal, vou fazer muito pouco — como foi recomendado lá pelo meu personal, um treino bem, bem leve”. “Eu estou há um bom tempo sem malhar e eu estou naquele estágio de ‘tio’”, debochou.

A aposta levantada por ele no início do vídeo foi tema mais uma vez. Sem camisa, ele especulou: “Malhar em casa é bom. Acho que eu aguento. Acho que aguento umas três semanas”. Musa fitness, Gracyanne Barbosa aprovou a nova fase do ativista. “Sua saúde e qualidade de vida fará jus ao esforço , fora que tenho certeza que incentivará milhões de fãs”, elogiou.

Confira: