Felipe Neto aparece na GloboNews, critica decisão do STF e CNN Brasil

Após reportagem para o Jornal Nacional, Felipe Neto voltou a aparecer no Grupo Globo neste domingo (2). O youtuber foi um dos entrevistados pela GloboNews para falar sobre fake news e também o cenário político brasileiro.

Questionado sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), de determinar que o Facebook bloqueie perfis de apoiadores de Jair Bolsonaro (sem partido), o influenciador analisou.

“A questão do Alexandre de Moraes em específico, eu não entendo o suficiente de lei para poder ter uma opinião técnica. Do ponto de vista moral, ético, enfim… É claro que eu sempre serei defensor da liberdade de expressão”, comentou ele.

“Do ponto de vista da liberdade de expressão, eu adoraria que tivessem sido derrubados conteúdos, e não perfis”, completou o famoso, se portando de forma contrário ao que aconteceu.

Ainda sobre a decisão de Moraes, Felipe apontou que o Facebook já deveria ter removido as postagens desses perfis, que violam as regras da própria rede social.

“Dentro das próprias normas da plataforma, aquela conta ou deveria ter sido banida, ou deveria ter tido tantos conteúdos removidos que deixaria a conta bastante anêmica em termos de postagem”, disparou.

No jornalístico, Felipe Neto também criticou a CNN Brasil ao responder se sentaria com blogueiros pró-Bolsonaro para discutir o projeto de lei sobre “fake news” na Câmara dos Deputados.

“Eu não me sentaria da mesma forma que eu não aceito aparecer na CNN Brasil pela mesma razão. A gente está vivendo hoje um momento no Brasil de validação do negacionismo, a validação do obscurantismo, a validação de pessoas e ideias que sempre ficaram no esgoto da opinião pública. E que de repente saíram dos esgotos, como ratos pela cidade, de uma forma tão violenta e grotesca, que saíram contaminando todo mundo”, desabafou ele.

“Eu não posso fazer isso. Eu não me sentaria com esses indivíduos, principalmente desses blogs, que fazem parte deste esquema de articulação da extrema direita, que ajudam a disseminar o tempo inteiro notícias mentirosas e estão sendo alvo de investigações”, comentou, ao falar sobre o “negacionismo científico”.