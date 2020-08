Felipe Neto celebra capa de revista com Greta Thunberg e Nobel da Paz

Felipe Neto comemorou um fato histórico em sua carreira. O brasileiro dividiu a capa da última edição da revista IstoÉ com a ativista Greta Thunberg e Malala Yousafzai, Nobel da Paz em 2014. Felipe definiu o momento como “uma honra indescritível” em desabafo na madrugada deste sábado (1º), no Instagram.

“Capa desta edição da revista IstoÉ – estar ao lado dessas mulheres é uma honra indescritível. Juntos, somos mais fortes!“, celebrou o influenciador digital, apontado como parte de uma “geração transformadora” pela publicação. O clique rendeu mais de 475 mil curtidas.

Curiosamente, a edição estampou na parte superior da capa a “malvadeza” do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). Nela, a revista disse que “o filho 03” do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) “é acusado de usar dinheiro público para cometer ilegalidades”.

Fãs do famoso não pouparam elogios para o trio. “Vocês me trazem esperança na humanidade“, declarou um. “Vai ser um sonho ter você nos livros de histórias do futuro“, afirmou mais um. “A meta é uma capa de revista por semana“, brincou um terceiro. “Os bolsominions piram“, provocou mais um.

Com 40 milhões de seguidores só no YouTube, Felipe Neto mostrou força contra os seus inimigos após ser o destaque do Jornal Nacional da última quinta-feira (30). Uma reportagem de 6 minutos colocou o empresário no telejornal mais importante do país e movimentou a web. Em menos de uma hora, o jovem milionário foi mencionado mais de 50 mil vezes no Twitter.

Confira: