Felipe Neto desabafa após policial branco dar sete tiros nas costas de homem negro

Felipe Neto rasgou o verbo contra o policial branco que deu sete tiros nas costas de um homem negro aparentemente desarmado no domingo (23), em Kenosha, cidade do estado de Wisconsin, nos EUA. Revoltado, o youtuber compartilhou o vídeo do momento dos disparos e definiu os agentes da ação como a “escória do mundo”.

Segundo informações do G1, hospitalizado após o ataque do policial, Blake continua internado e, segundo familiares, o estado dele é estável. Os dois policiais foram afastados. O advogado da família de Blake disse que ele tentava separar uma briga entre duas mulheres quando a polícia chegou, e que os filhos de três, cinco, e oito anos presenciaram tudo, inclusive os disparos.

“Policial branco nos EUA deu um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete tiros nas costas de um homem negro que decidiu entrar em seu carro. Seus 3 filhos estavam dentro do carro. O homem está vivo, milagrosamente! As imagens são muito fortes. Ninguém aguenta mais”, desabafou Felipe no Twitter.

“Eles matam os negros como se fossem insetos. 7 tiros nas costas na frente dos 3 filhos”, continuou ele, que lembrou os vários procedimentos dos policiais na hora da abordagem. “O cara tinha spray de pimenta, taser, algemas, outros policiais, treinamento. Sete tiros nas costas na frente dos 3 filhos. Que escória do mundo. Que gente podre. Que desgraçado!”, disparou.

Uma das testemunhas gravou o vídeo em que mostra Jacob Blake, de 29 anos, saindo de trás do carro onde estavam três policiais. Jacob se afastou e foi em direção à porta do motorista. Os sete disparos ocorreram quando ele já estava dentro do veículo onde também estavam os seus três filhos.

O caso de violência policial contra um homem negro levou os manifestantes para as ruas mais uma vez após três meses da morte de George Floyd, em Minnesota, que provocou os maiores protestos contra o racismo e contra a violência policial contra negros nos Estados Unidos em 50 anos.

