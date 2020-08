Felipe Neto detona Alexandre Garcia após gafe em cerimônia com Bolsonaro

A gafe de Alexandre Garcia com o uso da máscara durante uma cerimônia no Palácio do Planalto na última segunda-feira (24) rendeu um comentário de Felipe Neto. Durante o evento comandado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o jornalista apareceu com o acessório protegendo a boca e não o nariz.

O descuido com a máscara foi flagrado pelas câmeras da TV Brasil durante o hino nacional, enquanto o comentarista da CNN Brasil e demais convidados do evento cantavam. A gafe virou motivo de piada entre os internautas.

No Twitter, o youtuber não perdeu a oportunidade e alfinetou o veterano. “Como destruir a ideia do ‘idoso sábio’ em uma imagem”, debochou. Ao lado de Garcia estava o deputado federal Osmar Terra (MDB-RS), um dos negacionistas do governo em relação aos impactos da pandemia no país.

No evento de poucas palavras aos mais de 115 mil mortos pela covid-19 no país, Bolsonaro detonou os jornalistas, mas abriu exceção ao trabalho pró-governo feito por Alexandre Garcia. “[Jornalista] Só sabe fazer maldade, usar caneta com maldade, em grande parte. Tem exceções, né? Como aqui o Alexandre Garcia”, disse.

“Era um jovem aspirante do Exército Brasileiro [em 1978 quando salvou um colega], tinha 23 anos, sempre fui atleta das Forças Armadas. Aquela história de atleta, né, que o pessoal da imprensa vai para o deboche, mas quando pega [covid-19] num bundão de vocês, a chance de sobreviver é bem menor”, atacou.

Confira:

Como destruir a ideia do “idoso sábio” em uma imagem. pic.twitter.com/ntzLas3lps — Felipe Neto 🇧🇷🏴 (@felipeneto) August 25, 2020