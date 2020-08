Felipe Neto detona crítica de Fernando Holiday e recebe apoio dos fãs

Felipe Neto não deixou barato uma crítica feita por Fernando Holiday, integrante do MBL (Movimento Brasil Livre), após o vereador de São Paulo ter comparado o youtuber com o populismo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O famoso rebateu e disse que o rival “passou vergonha”.

O comentário feito foi pelo fato de Fernando, segundo Felipe, ter apagado um comentário sobre o mesmo assunto um dia antes. Na alfinetada, Holiday pediu para que o público não caísse “pela cara jovem e discurso moderno” do ativista.

“O populismo de Felipe Neto é tão prejudicial quanto o do Lula, não se deixem enganar pela cara jovem e discurso ‘moderno’. Antes ridicularizava a forma de falar de homossexuais e se referia a eles como ‘viadinhos’ que querem aparecer’, agora paga de defensor da diversidade”, reclamou o político no Twitter.

A declaração foi replicada por Felipe, que rebateu duramente: “Apagou o tweet, passou vergonha e repostou. Então posto novamente: Diz o cara que até ontem abraçava o Bolsonaro para quem quisesse ver. Já o meu vídeo ao qual você se refere foi feito 10 anos atrás”.

Recentemente, o empresário foi alvo de outro ataque, desta vez do jornalista que Gustavo Victorino, no Pampa Altitudes, da TV Pampa, afiliada da RedeTV! do Rio Grande do Sul. Mesmo após a retratação, o youtuber prometeu que irá processá-lo.

Confira:

Apagou o tweet, passou vergonha e repostou. Então posto novamente: Diz o cara que até ONTEM abraçava o Bolsonaro pra quem quisesse ver. Já o meu vídeo ao qual você se refere foi feito 10 anos atrás. https://t.co/K1Z0e6Hqj4 — Felipe Neto 🇧🇷🏴 (@felipeneto) August 5, 2020