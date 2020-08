Felipe Neto detona emissora após fake news de comentarista e da sermão em repórter

Felipe Neto revelou aos seus seguidores que o comentarista Gustavo Victorino e a TV Pampa, afiliada da RedeTV! do Rio Grande do Sul, pediu desculpas após um comentário o detonando. No entanto, o youtuber negou a retirada dos processos contra o jornalista e a empresa.

“Recebemos o pedido de retratação, mas isso não é suficiente, nem de longe, para reparar os danos causados”, afirmou o famoso no Twitter na noite da última segunda-feira (3). “Conforme o próprio jornalista falou: ‘há limites na liberdade de expressão’. Esses limites são definidos pela lei. Seguiremos com os processos contra ele e a emissora”, anunciou.

Na repercussão do post, o repórter de política Renato Souza afirmou que “o erro foi reconhecido” e que “o problema foi sanado”. Contra a posição de Felipe Neto, o jornalista disse que se fosse ele “deixaria isso para lá”.

“Acredito que se o erro foi reconhecido, no ar, no mesmo programa, o problema foi sanado. Inclusive reduz as possibilidades de sucesso no processo contra a emissora. Enfim, reconhecer o erro é um princípio que mostra certa responsabilidade de quem cometeu. Eu deixaria isso pra lá”, argumentou.

Em resposta, o recém-entrevistado pelo Jornal Nacional e pela GloboNews rebateu: “Tomara que você nunca seja chamado de ‘pedófilo’ e ‘depravado’ na televisão. Por que só aí você poderia opinar da forma que opinou, sabendo o que isso causa na sua vida”.

Confira:

Recebemos o pedido de retratação, mas isso não é suficiente, nem de longe, para reparar os danos causados. Conforme o próprio jornalista falou: há limites na liberdade de expressão. Esses limites são definidos pela lei. Seguiremos com os processos contra ele e a emissora. https://t.co/DFVRLyCjOf — Felipe Neto 🇧🇷🏴 (@felipeneto) August 4, 2020

Tomara que você nunca seja chamado de “pedófilo” e “depravado” na televisão. Pq só aí vc poderia opinar da forma que opinou, sabendo o que isso causa na sua vida. — Felipe Neto 🇧🇷🏴 (@felipeneto) August 4, 2020