Felipe Neto discursa sobre transfobia após “piada” de Marília Mendonça

Marília Mendonça protagonizou um momento deveras polêmico numa live que comandou e acabou virando alvo de críticas ferrenhas nas redes sociais. Felipe Neto foi um dos famosos que falou sobre o assunto, em discurso contra transfobia.

O youtuber, sempre posicionando-se em relação a assuntos que viram tendência, rasgou o verbo nessa segunda-feira (10): “Tweets óbvios que todo mundo sabe (ou deveria): Mulher trans é mulher. Pegar mulher trans não te faz gay. Pegar mulher trans não é engraçado“.

Ainda citando, mesmo que indiretamente, a polêmica “piada” da cantora, Felipe concluiu sua linha de raciocínio, no Twitter: “Achar isso engraçado é transfóbico. Se você não sabe disso em 2020, você precisa sair da bolha hétero e conversar com mais gente“.

Durante um show ao vivo, Marília citou uma famosa — e extinta — boate LGBTQI+ e riu debochadamente ao lembrar da história em que um dos músicos de sua banda teria beijado uma mulher transexual e disparou: “Disse que lá foi o lugar em que ele beijou a mulher mais bonita da vida dele. É só isso. O contexto vocês não vão saber”, riu a artista. O protagonista da história preexistente se defendeu, aos risos debochados: “Era mulher mesmo, porr#“.



O tweet de Felipe Neto ultrapassou as 40 mil republicações e recebeu mensagens positivas. Uma seguidora transexual comentou: “Eu como trans fico extremamente feliz que uma pessoa, com influência na mídia como ele, está passando essa mensagem, porque mesmo nos dias de hoje ainda tem gente que pensa o contrário do que ele disse por falta de conhecimento“.

Confira:

Tweets óbvios q todo mundo sabe (ou deveria): Mulher trans é mulher. Pegar mulher trans não te faz gay. Pegar mulher trans não é engraçado. Achar isso engraçado é transfóbico. Se vc não sabe disso em 2020, vc precisa sair da bolha hétero e conversar com mais gente. — Felipe Neto 🇧🇷🏴 (@felipeneto) August 10, 2020