Felipe Neto dispara contra fala de Bolsonaro sobre pandemia no Brasil

Crítico ferrenho de Jair Bolsonaro (sem partido), Felipe Neto disparou contra uma fala do presidente sobre como o Brasil enfrenta a pandemia do novo coronavírus desde março.

O influenciador compartilhou uma fala do político, feita durante cerimônia ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes, nesta quarta-feira (19), e o criticou.

“Não vi no mundo quem enfrentou melhor essa questão que o nosso governo”, disparou Bolsonaro sobre o Brasil, que já passou da marca de 110 mil mortes em cinco meses.

Felipe Neto, então, escreveu: “Não vejo problema algum na fala do Jair, reflete exatamente o seu modelo de gestão: não enxerga nada, não entende nada, não sabe nem o que está fazendo ali”.

“Ele não viu país nenhum enfrentar a pandemia melhor porque, ora porra, ele não estudou nada sobre país algum”, completou o youtuber, ironizando o presidente da República.

Cabe lembrar que, ontem, o político ainda elogiou o trabalho de Guedes e disse que o Executivo tem pessoas competentes e preocupadas com os mais pobres. “Isso nos orgulha. Mostra que tem gente capacitada e preocupada com mais pobres e mais humildes, quando apareceu ideia do auxilio emergencial. Chegamos na casa de 65 milhões [de contemplados]”, afirmou.

