Felipe Neto e deputada bolsonarista batem boca e trocam ameaças na web

O Twitter foi o local de mais um bate boca. Felipe Neto e Carla Zambelli (PSL) tiveram uma discussão calorosa, neste domingo (2). Tudo aconteceu após a deputada federal comentar um post do influenciador digital.

Nele, o youtuber falava sobre a quantidade de deslikes que tinha em um vídeo em que aparece com o ministro do STF Luís Roberto Barroso. “Dislikes ajudam o vídeo. O algoritmo do YouTube interpreta como interação, independentemente de ser like ou dislike”, explicou ele.

Carla Zambelli, então, quis provocar: “Realmente bombou, de deslikes, 10 vezes mais. Você precisa trabalhar sua humildade e perceber que você só agrada as crianças até 12 anos e a extrema esquerda”.

Em tom de ironia, o famoso reagiu: “Oi Ca, é ‘dislikes’. Como você chegou ontem na web, explico: Isso acontece porque nós não temos articulação de direcionamento de ódio em grupos de zap, já quem fomentou os dislikes, sim. Mas não se preocupe, quem mobiliza esses grupos está sendo investiGADO, já já a casa cai, tá? Beijinho”.

A apoiadora ferrenha de Jair Bolsonaro (sem partido) postou uma imagem em que aparece um ranking das pessoas mais influentes nas redes sociais – a deputada está na quinta posição, enquanto Felipe na segunda – e rebateu.

“É, chegar ‘ontem na web’ e já ser uma das mais populares sem mostrar a bunda ou falar de sexo para crianças deve gerar medo em um judiciário que se identifica com seu extremismo à esquerda. Meus sigilos já foram quebrados. Aguardo ansiosa seu machismo cair por terra”, comentou ela.

Porém, o youtuber garantiu que a informação passada por ela está desatualizada: “Putz Ca, acho que você não viu o ranking direito… Ou quis passar vergonha de propósito. Mas me tira uma dúvida aqui, Ca, porque meu advogado tá perguntando, então vejamos se você é mesmo tudo que diz ser: quem fala de sexo pra crianças, Caca?”.

Carla Zambelli postou um link com uma postagem do Instagram em que ofende o youtuber e disparou: “Você afirma: ‘o ideal é que você não assista, ou assista com seu papai ou mamãe. EU SEI QUE VOCÊ NÃO VAI FAZER ISSO, MAS EU PRECISO AVISAR’, somado ao fato de você ter ensinado crianças a mentir idade para assistir seus filmes para maiores de 18”.

Felipe Neto decidiu ameaçá-la de processo: “Poxa Caca, você deveria ter estudado mais o tema, agora você me obrigou a tomar atitudes sobre suas afirmações descontextualizadas e falsas. Nos vemos em breve, Caca, era só isso que eu precisava. Beijinho”.

“Ah, Fefê… já enfrentei gângsters e máfias poderosas sem JAMAIS arredar o pé da verdade. Não é um menino mimado que vai me intimidar. Pode bater o pezinho com seu advogado, junte a turma toda, e venha!”, completou a deputada, também é tom ameaçador.

