Felipe Neto e Marcelo Adnet se unem e prometem pagar para ter Messi no Botafogo

A saída praticamente definida de Messi do Barcelona levantou questionamentos sobre a nova casa do astro argentino. Felipe Neto e Marcelo Adnet abriram as portas para que o craque sinta-se em casa no Botafogo, time do coração do youtuber e do humorista.

A dupla brincou com a situação do jogador e lançou uma proposta: um salário fixo, apartamento alugado com tudo pago e uma vaga na garagem “perfeita para um Uno”. O tom humorado da proposta chamou a atenção.

“Galera, eu e Marcelo Adnet oferecemos um salário de 35 mil e um apartamento alugado na Praça São Salvador com despesas de alimentação e transporte. Estamos no páreo e com esperanças de que vai fechar. Ele tá analisando”, avisou Neto no Twitter

Nos comentários, Adnet destacou a vaga na garagem. “Importante ressaltar a vaga na garagem maravilhosa, sem pilastra ao lado. Perfeito para um Uno”, acrescentou na proposta. “Ajudo no vale refeição”, emendou Maurício Meirelles.

Alex Escobar entrou na “disputa” pelo melhor do mundo. “Sobre a negociação com o América-RJ, não comento nenhuma contratação antes de assinar”, disparou. O colega de emissora provocou e respondeu como se fosse o Messi: “Me gustaria mucho Andaraí”.

Confira:

Galera, eu e @MarceloAdnet oferecemos um salário de 35 mil e um apartamento alugado na Praça São Salvador com despesas de alimentação e transporte. Estamos no páreo e com esperanças de que vai fechar. Ele tá analisando. pic.twitter.com/8tVeOTwEZk — Felipe Neto 🇧🇷🏴 (@felipeneto) August 27, 2020