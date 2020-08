Felipe Neto investe R$ 100 mil para contratar artistas negros para canal

Felipe Neto anunciou o investimento de cerca de R$ 100 mil na contratação de artistas negros para o seu canal no YouTube. Até o final do ano, os contratados estarão à frente de vídeos para os seguidores do youtuber, que chegou a marca de 39 milhões de seguidores no site de vídeos.

Segundo o famoso, o projeto “surgiu com o objetivo de criar um dia para que artistas e comunicadores negros possam lançar vídeos” para o seu canal. O dinheiro será investido para estruturar o projeto.

“É uma janela para que eles possam atingir um novo público e atraírem novos seguidores, além de serem remunerados por isso. E isso é só o início”, avisou em comunicado. A informação é do UOL.

Até o momento, 6 nomes foram confirmados no projeto: Yuri Marçal, Thamirys Borsan, Douglas Carneiro, Rhudson Victor, Preta Araujo e Pedro ottoni, dono do canal ATORmentado e primeiro que será lançado na nova fase do canal Felipe Neto. Todos serão remunerados.

“Eu acredito que pessoas em posição de privilégio devam refletir e agir sobre formas de ceder espaço para outras que possam se favorecer desse espaço para ter protagonismo”, argumentou. Os vídeos extras serão lançados aos sábados.