Felipe Neto move processo pela 3ª vez contra Antonia Fontenelle

Felipe Neto chamou os seus advogados e acionou a Justiça pela terceira vez contra Antonia Fontenelle. Agora, o youtuber pediu em caráter de urgência a retirada de uma nova publicação ofensiva da atriz, no prazo de uma hora, a contar da data e hora da intimação, sob pena de R$ 1 mil.

A decisão do influenciador digital foi tomada após a famosa tê-lo chamado de “canalha”, “câncer da internet” e dizer que Felipe teria ensinado crianças a usar a chamada Deepweb, o lado proibido da internet. As informações são da jornalista Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

O juiz atendeu parcialmente o pedido da defesa do famoso: determinou que a ex-esposa do diretor Marcos Paulo cumpra o exigido, de apagar a legenda da publicação do último dia 7, sob pena de multa única de R$ 50 mil, ao invés do 1 mil por hora.

Ainda de acordo com a reportagem, dentro do processo lançado no último dia 8 de julho, os representantes jurídicos do empresário pediram a condenação de Antonia Fontenelle por danos morais e indenização de R$ 100 mil.

Ao todo, Felipe já mobilizou a Justiça contra Antonia três vezes. A primeira, junto com o irmão Luccas Neto, após a apresentadora ter associado as imagens dos irmãos à pedofilia. A segunda, sozinho, Neto acionou Fontenelle criminalmente por injúria.