Felipe Neto posta foto da infância e chama a atenção

Parece que não é de hoje que Felipe Neto é uma pessoa elétrica. O youtuber postou uma foto de quando era criança, na qual aparece sem blusa, e com um cocar de penas coloridas.

“Tá pra nascer criança mais ‘atacada’ do que eu era”, brincou o influencer na legenda da publicação, que foi bastante elogiado por fãs e seguidores, chegando a receber mais 160 mil curtidas em apenas uma hora.

Recentemente, Felipe também chamou a atenção ao postar uma foto ao lado de sua irmã mais nova. O momento em família mostra uma rara aparição da caçula. No momento, o famoso brincava com a criança sendo coberto por almofadas.

“Fui cancelado pela minha irmã”, brincou ele na publicação feita em seu perfil no Instagram. A menina, que não teve o nome revelado, é filha do pai do famoso com sua atual esposa.

Ao contrário do irmão Luccas Neto, que também faz sucesso e dividem o parentesco por parte de mãe, a garota não tem muitas informações disponíveis nas redes sociais.

Em fevereiro de 2019, Felipe Neto publicou um clique, até então inédito, ao lado da caçula. Na época, os fãs dele não conheciam a menina. Na postagem, ele não revelou o nome da menina e o mistério em torno da identidade da pequena segue até hoje.