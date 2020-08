Felipe Neto reage ao ver bolsonaristas “cancelando” a CNN Brasil

Felipe Neto tem se mostrado um ferrenho crítico da programação da CNN Brasil. Neste sábado (8), o famoso voltou a falar sobre o canal de notícias, mas, desta vez, para reagir à decisão dos aliados de Jair Bolsonaro (sem partido) em “cancelar” a empresa.

“Oi, CNN Brasil, lembra que eu falei que não se deve validar opinião de negacionista científico? Lembra que jornalistas sérios alertaram vocês que isso seria um tiro no pé? Está aí o resultado”, iniciou o youtuber.

Ainda na postagem, o influenciador digital completou: “O próprio público que vocês cobiçaram, contratando esses alucinados, agora está cancelando a emissora”.

A CNN Brasil, cabe lembrar, tem sido criticada pelos bolsonaristas desde sexta-feira (7), quando Rafael Colombo discutiu com Alexandre Garcia, que voltou a defender o uso da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. O medicamento é adotado por Bolsonaro, mas criticado por especialistas e também Organização Mundial de Saúde (OMS).

No Twitter, então, alguns internautas chamaram o canal de notícias de “lixo” e dispararam contra o apresentador do canal, que confrontou uma opinião do aliado do presidente e acabou sendo detonado nas redes sociais.

