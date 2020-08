Felipe Neto rebate bolsonaristas após proteger perfil no Twitter

Felipe Neto tem sofrido acusações por parte dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) após se posicionar a favor do perfil “Sleeping Giants”, do Twitter. Em rede social, então, o youtuber rebateu os comentários dos bolsonaristas.

“’Olha lá, Felipe Neto comemorou quando derrubaram perfis da direita e agora reclama que um juiz quer expor o IP do Sleeping Giants’. Sim, porque os que foram derrubados infringiram as regras das plataformas, o Sleeping Giants não. Próximo!”, disparou o famoso.

Neto se referiu à notícia de que a juíza Ana Paula Caimi, da 5ª Vara Cível de Passo Fundo (RS), obrigou o Twitter Brasil a enviar à Justiça os dados cadastrais dos perfis Sleeping Giants Brasil e Sleeping Giants Rio Grande do Sul.

As duas plataformas atuam alertando empresas de anúncios presentes em sites acusados de propagar peças de desinformação.

“O sonho dos radicais de extrema direita é poder imputar aos comunicadores progressistas os crimes q seus líderes religiosos cometem”, comentou o youtuber.

