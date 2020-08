Felipe Neto recusa dinheiro alto por proposta polêmica e faz denúncia

Sem exageros, Felipe Neto tem um dos maiores canais de vídeo do Brasil — e do mundo — se o critério para a avaliação for o número de inscritos. Por conta de sua visibilidade, ele acaba recebendo várias propostas de negócio, mas nem todas são positivas.

“Me ofereceram 200 mil reais pra fazer um post de sorteio de carro no Instagram. Só queria que vocês soubessem a que patamar de valores isso já chegou. E absolutamente nada é feito. Se esse foi o cachê que me ofereceram, pensem no quanto eles estão faturando. Obviamente, neguei“, escreveu o youtuber, revelando a proposta com alto valor financeiro.

Os sorteios de prêmios são comuns entre famosos, que fazem com que seguidores precisem seguir uma lista de perfis selecionadas. O grande problema é que muitos sorteios são independentes e necessitam da aprovação da Caixa Econômica Federal, nestes casos, assim os tornando irregulares.

Uma admiradora de Felipe Neto surgiu com uma afirmação polêmica: “Esses dias fui perguntar no direct de um influencer se o sorteio era registrado pela caixa econômica Federal o cidadão me bloqueou“. Outro internauta transpareceu uma dúvida: “Eu entendo o absurdo, eu não entendo é como que eles ganham dinheiro com isso“.

Sammy Lee, esposa de Pyong Lee, recentemente foi apontada por um possível envolvimento em fraude num sorteio do gênero, gerando até mesmo um boletim de ocorrência.

