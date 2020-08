Felipe Neto revela decisão contra deputado por declaração para Leo Dias

Os advogados de Felipe Neto estão trabalhando como nunca. Um dia após vencer o deputado federal Carlos Jordy (PSL-RJ) na Justiça, o influenciador anunciou que vai abrir nova ação contra o político.

Em seu Twitter, o youtuber revelou que tomará a atitude após uma declaração do deputado bolsonarista para Leo Dias. “O Deputado do PSL, Carlos Jordy, foi condenado a me pagar 35 mil reais de indenização por me associar ao atentado terrorista de Suzano”, iniciou o famoso.

“Aí ele vai dar entrevista e mente DE NOVO, dizendo que eu ‘ensinava a molecada a acessar a deep web’. Será processado novamente. Vamos lá“, completou o influenciador.

O irmão de Luccas Neto fez referência à declaração de Carlos Jordy para Leo Dias. “Ele [Felipe Neto] ensinava a molecada a entrar na deep web, ele é irresponsável, o público dele é infanto juvenil, né? Ele ensinava isso para floodar a web”.

“Quando aconteceu aquele massacre dentro de uma escola em Suzano, a perícia descobriu que os dois jovens entraram na deep web para pegar informações”, acrescentou o deputado federal.

O aliado de Jair Bolsonaro (sem partido) terá de indenizar o influenciador em R$ 35 mil, além de honorários, custas, correção monetária e juros.

