Felipe Neto se revolta e desabafa após multidão lotar praia

Felipe Neto usou o seu perfil no Twitter para desabafar sobre uma cena observada nas praias do Rio de Janeiro, neste domingo (30). O youtuber comentou a respeito da situação da pandemia do novo coronavírus no Brasil.

“Larguei de mão. Cansei, galera. Desculpa, mas cansei. Pra mim, deu. Tentei o meu melhor. Tá na hora de mudar minha vida”, disparou o influenciador, que compartilhou uma foto com praia do Rio lotada, mas não revelou a data em que ela foi tirada.

Nos comentários, muitos seguidores também refletiram sobre o assunto. “Não é questão de mandar no povo, é esperar que as pessoas tenham ao menos um pouco de consideração”, comentou um internauta.

“Cara não é mandar no povo, é que é impressionante que no meio de uma Pandemia acontecer o que aconteceu nessa foto, tipo???? Foi o que alguém disse ali… é esperar que as pessoas tenham um pingo de senso e não saiam na rua em uma Pandemia”, afirmou outro.

Um terceiro se posicionou contrário ao comentário de Felipe Neto. “Desculpa! É triste milhares de pessoas morreram por conta da pandemia. Mas até quando teremos que isolar? E os outros milhões de sobreviventes e pessoas ? Não merecemos simplesmente viver nossas vidas?, escreveu ele.

