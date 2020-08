Felipe Prior desativa perfil em rede social e anuncia novos projetos

Felipe Prior ficou conhecido pelo Brasil ao participar do BBB 2020, até ser eliminado num paredão com recorde mundial de votos. O paulista conquistou um número expressivo de admiradores e justamente os surpreendeu com uma recente decisão.

O ex-BBB tinha mais de 6 milhões de seguidores em seu Instagram e aqueles que o acompanhavam, viram a página do arquiteto sair do ar. Tranquilizando-os, Felipe logo explicou a razão de tudo: “Tropa, por motivos maiores estarei off no Instagram por aproximadamente dez dias. Estamos tentando resolver o probleminha que está havendo lá“.

Na sequência, o famoso apresentou uma alternativa para esse imprevisto: “Mas não se preocupem, estarei aqui e no Facebook levando conteúdo pra vocês. Estarei no meu perfil profissional de Arquitetura abordando diversos assuntos legais sobre a área nesse meio período também. Quem ainda não segue, vai lá seguir“.

Sobre a decisão de focar mais em sua carreira de arquiteto, Felipe Prior adiantou alguns detalhes: “Pessoal hoje tive uma reunião muito bacana em relação ao meu futuro nas mídias. Agora to finalizando um estudo de arquitetura e umas observações para eu levar para a obra amanhã . Essa sempre foi minha vida, rotina, trabalhar e trabalhar“.

Além de tudo, Felipe Prior dedicou uma breve mensagem a seus fãs: “Tudo que conquistei e vou conquistar é com muita batalha e não veio nada de graça. Que amanhã todo mundo acorde com muita disposição e saiba que o que se conquista ninguém vai tirar . Amo vocês de verdade. TROPA DO PRIOR É MUITO FORTE“.

Confira:

Tropa, por motivos maiores estarei off no Instagram por aproximadamente 10 dias. Estamos tentando resolver o probleminha que está havendo lá. Mas não se preocupem, estarei aqui e no facebook levando conteúdo pra vocês! — Felipe Prior (@felipeprior) July 27, 2020

Estarei no meu perfil profissional de Arquitetura abordando diversos assuntos legais sobre a área nesse meio período também. Quem ainda não segue, vai lá seguir. https://t.co/7G01TMNteC — Felipe Prior (@felipeprior) July 27, 2020

Pessoal hoje tive uma reunião muito bacana em relação ao meu futuro nas mídias. Agora to finalizando um estudo de arquitetura e umas observações para eu levar para a obra amanhã Vou dormir, estou muito cansado. Essa sempre foi minha vida, rotina, trabalhar y trabalhar. — Felipe Prior (@felipeprior) July 29, 2020