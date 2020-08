Felipe Prior e ex-BBBs são criticados por aglomeração em restaurante

Felipe Prior, Lucas Chumbo, Guilherme Napolitano e Flayslane foram quatro dos vinte nomes do BBB 2020; em dado momento do reality show, estiveram juntos no jogo. A aproximação do quarteto continuou fora da casa mais vigiada do Brasil e em momentos nada unânimes.

Por conta de estarmos na pandemia do novo coronavírus, que registra quase 3 milhões de casos e 100 mil mortos, o Brasil passa por um momento de isolamento social. Mesmo com a quarentena, os ex-BBBs resolveram se reunir num restaurante em São Paulo (SP) e causaram controversa.

Chumbo, Guilherme, Prior e Flayslane — orgulhosamente — foram juntos a um restaurante na capital paulista e fizeram vários vídeos da ocasião. Esses dois últimos, inclusive, brincaram ao sugerir um suposto namoro entre eles.

O que se observava era que o surfista estava com a mão enfaixada, alguns derrubaram bebida no chão, eles se aproximavam fisicamente a todo instante e nenhum deles usava máscara. O mesmo não se via nos funcionários, que também apostaram na proteção acrílica para proteger a face. Prior, por exemplo, fingia espirrar em frente à mesa, fazendo alusão ao nome do restaurante.

Nas redes sociais que os vídeos foram compartilhados, as críticas eram majoritárias. Repercutindo atitudes anteriores de Felipe Prior e Flayslane, principalmente, uma internauta disparou: “O que esperar dessa galerinha, não é mesmo? Acabou o corona? O nome do restaurante é Che, não Atchim. Brincadeira idiota“.

Uma segunda mulher fez o seguinte comentário: “E se alguém da família deles estivessem morrido por covid, daí eles não estariam brincando com esse assunto tão sério?“.



Confira:

Coitada de quem estava nesse restaurante correndo riscos de pegar o vírus ja que NENHUM desses ai parou um dia em casa! TOXIDADE ALTA — Luz Schmidt ✨ (@sejaluzsempree) August 8, 2020

enqt isso o prior, chumbo, flay e guilherme continuam furando a quarentena e espirrando de forma irônica — manu. ⛈️ (@honeynext) August 9, 2020

Os mais idiotas da edição em uma única mesa. Tô rezando p essa gente cair no ostracismo o mais rápido possível. — zzz (@nonsenseline) August 8, 2020

O chumbo comendo do Prato do Prior 🤢 — Iza ✨ (@izabel_cris2) August 8, 2020