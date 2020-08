Felipe Prior fica incomodado com fama e surpreende com revelação

Felipe Prior parece não estar sabendo lidar muito bem com a fama que conquistou após sua polêmica participação no BBB 20. Apesar de ter saído do programa com muitos haters, o arquiteto também ganhou muitos fãs que curtiram a sua forma de agir.

Segundo a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, em um evento a trabalho no Rio de Janeiro que Prior estava com Guilherme Napolitano e Flayslane, ambos ex-colegas de confinamento, ficou perceptível que o ex-BBB está meio incomodado com as “obrigações” de quem é famoso.

No final do evento, Felipe, que já estava completamente alcoolizado, afirmou que não curte ficar tirando fotos. “Não sei como vocês aguentam isso“, disparou o ex-brother para os amigos.

De acordo com a publicação, apesar do ex-participante do BBB tratar muito bem os fãs, ele está sempre falando que não entende o motivo das pessoas gostarem dele.

Sempre polêmico, Felipe Prior chamou atenção recentemente ao pedir ajuda para o presidente da República Jair Bolsonaro. No Twitter, o ex-BBB disparou: “Ajuda ‘nois’ aí. Saco de cimento tava 16 reais. Hoje tá 25 é tão falando que vai chegar nos 30. Aí complica. Como que trabalha desse jeito“.