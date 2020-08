Felipe Prior nega ida para A Fazenda 2020 e solta o verbo

Um dos principais nomes cotados para A Fazenda 2020, Felipe Prior negou que esteja confirmado no reality show da Record. Em entrevista ao Melhor da Tarde, da Band, o ex-BBB garantiu que nem foi convidado para a atração.

“Se eu fosse eu falava. Eu falo mesmo, não tem essa. Eu não vou. Ninguém me procurou. Na realidade, estão usando meu nome para criar audiência”, disparou o arquiteto, que ficou famoso pelas polêmicas que causou na edição desse ano do BBB.

Felipe Prior ainda declarou: “Todo dia meu nome sai no Twitter, no Facebook [sobre o assunto]… até minha avó me liga para comentar sobre o assunto”.

Na entrevista, o ex-BBB garantiu que só participaria se lhe pagassem: “É o que digo em todas as emissoras: pagando bem, que mal tem? Deposita na minha conta. Se quiser, passo meus dados. Quanto é o cachê que estão falando aí? R$ 800 mil eu vou”.

Apesar disso, o empresário afirmou que não tem pensado em encarar um novo confinamento neste momento. “Acabei de sair de um reality. Não estou com cabeça para entrar em outro hoje. Brinco desse negócio de pagar bem, mas é brincadeira”, finalizou.

Recentemente, cabe lembrar, o Ministério Público de São Paulo denunciou o influenciador por estupro após a 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) concluir a investigação e não indiciar o empresário.

O inquérito foi aberto em abril para investigar três denúncias de estupro contra Prior. O arquiteto foi acusado de dois estupros e uma tentativa do ato em relatos divulgados em uma matéria da revista Marie Claire.