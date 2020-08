Felipe Prior pede ajuda a Jair Bolsonaro e ex-BBB Daniel alfineta

O BBB 2020 foi um grande sucesso em termos de repercussão, audiência e votação, fazendo assim com que seus participantes estourassem sua visibilidade nas redes sociais. Felipe Prior usou a sua para falar com Jair Bolsonaro e recebeu uma alfinetada de Daniel Lenhardt.

Felipe, que se tornou uma figura polêmica por diversas declarações controversas, resolveu pedir uma ajuda ao Presidente do Brasil: “Ajuda ‘nois’ aí. Saco de cimento tava 16 reais. Hoje tá 25 é tão falando que vai chegar nos 30 . Aí complica. Como que trabalha desse jeito“.

Daniel, que foi outro que despertava amor e ódio, alfinetou o político em resposta à mensagem no Twitter: “F#deu, porque ajudar é uma coisa que o Jair Bolsonaro nunca fez. Triste realidade“. Centenas de internautas responderam o tweet, enquanto mais de 2 mil o republicaram.

“Infelizmente, esse senhor está mais a atrapalhar do que ajudar“, disse uma twitteira, concordando com o que leu. “Na minha cidade também é assim. Vejo essa realidade, mas tento manter a esperança de dias melhores, quem sabe“, prosseguiu outra, já trazendo um olhar mais positivo.

Os dois ex-BBBs tinham uma certa proximidade dentro do confinamento do reality show, apesar de alguns atritos na casa. Em entrevista ao programa A Eliminação — do Multishow — logo após sua eliminação, Daniel Lenhardt não negou um possível envolvimento com Felipe Prior, caso não tivesse se envolvido com Marcela Mc Gowan: “Se fosse diferente, se eu sentisse atração por ele, com certeza, não iria me limitar“.

Confira: