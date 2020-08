Felipe Simas e Mariana Uhlamann comentam relação de nove anos

Juntos há nove anos, quatro dos quais casados, Felipe Simas e Mariana Uhlmann realizaram uma live no Instagram, recentemente, na qual abriram o jogo sobre a relação e relembrarem as turbulências do primeiro ano da união, que, segundo eles, superadas com apoio da religião.

“No primeiro ano do nosso casamento, quando o Joaquim nasceu, foi um ano muito difícil. Não me reconhecia, as pessoas ao meu redor não me reconheciam”, recordou o ator. “(…) Por fora, parecia estar tudo bem, mas, internamente, estava pesado. Acredito que por tudo o que eu estava vivendo. Estava sendo difícil viver para mim”, continuou.

Felipe Simas explicou que a mudança aconteceu após se entregar à fé. “Tive um encontro espiritual com Cristo (…) de uma forma única, ele me perdoou. E falou: ‘Agora, siga um caminho saudável, não só para você, mas para os que estão ao redor’”, descreveu.

Para Mariana Uhlmann, a sua fé influenciou na realização da cerimônia de casamento oficializado quando Joaquim já contava um ano de vida: “A gente engravidou e pensou em fazer uma festa. A gente não tinha nem conta no banco. E a gente resolveu casar. Tinha mais madrinha e padrinho do que tudo no casamento”.

“Acho que todos eram padrinhos e madrinhas. A gente brigou no meio disso tudo e desistiu de casar. Aí passa para o Joaquim com um ano e pouco”, comentou a jornalista, que também tem Maria e Vicente, como herdeiros.

“A gente estava fazendo um estudo sobre o Livro de Ester. Cada um lia a Palavra e falava um pouco do que Deus tinha revelado para si mesmo. Eu falei: ‘Me deu uma vontade de casar’. Nós morávamos juntos e usávamos aliança. Aí ele falou: ‘Eu também’. E a resolvermos nos casar em dois meses. Acho que foi o dia mais feliz da minha vida”, revelou ela.