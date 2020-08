Felipe Simas relata perrengues da paternidade e fãs supõem mais um filho

Felipe Simas é casado com Mariana Uhlmann desde 2016 e tem três filhos com ela: Joaquim (6), Maria (3) e Vicente, que nasceu em fevereiro de 2020. O ator refletiu sobre o ato de ser pai e os internautas criaram uma teoria sobre o casal.

Na terça-feira (11), o papai coruja postou uma foto com o filho mais novo e desabafou sobre a paternidade: “Hoje acordei com uma certeza de que seria um dia especial. E tem sido. Nada de muito diferente. Cocô saindo pela fralda. Dever de casa com os mais velhos. Sono. Bastante sono. Um sono que dá até para sonhar. Igual ao hoje, nunca mais. Por isso tão especial“.

Além das quase 50 mil curtidas, o clique fez internautas se renderem com a fofura. Uma destas pessoas escreveu o seguinte: “A foto mais linda que você vai ver hoje“. Um fã do ator rendeu elogios ao ídolo: “Felipe, você é um pai é marido maravilhoso parabéns, tão novo e responsável“.

Retornando ao domingo (9), quando postou uma foto beijando a barriga da esposa, Felipe Simas escolheu a seguinte legenda: “Obrigado por abrigar parte de mim no seu ventre. Bendito os frutos“. Como resultado, as pessoas supuseram que o irmão de Bruno Gissoni estivesse esperando um quarto filho.



“Mentira, está grávida de novo?“, disparou uma mulher, questionando Mariana Uhlmann. Uma segunda pessoa, em contrapartida, trouxe um novo ponto de vista: “Hoje é Dia dos pais e é graças a ela que ele é pai. Pode ser que seja isso. Pode ser também que não, eles amam crianças“. O casal não respondeu às dúvidas.

Confira: