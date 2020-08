Felipe Titto surpreende ao mostrar fotos raras do filho de 17 anos

Felipe Titto tem seu nome conhecido na dramaturgia, também se aventura como apresentador em diversas oportunidades, além do talento como empresário. Nem todos sabem, mas o ator de 33 anos tem um filho de 17 anos, que procura não expor tanto.

O galã é pai de Theo, que completou mais um aniversário nessa quarta-feira (19), e abriu uma exceção ao postar várias fotos do herdeiro, que compunha uma emocionada homenagem, que foi parar na ferramenta de Stories do Instagram. O adolescente até tem seu perfil na rede social, com quase 3o mil seguidores, mas não são tão frequentes os registros com o pai.

“Você vai ter minha mão estendida para sempre. Pode contar comigo! Mesmo quando você não precisar tanto assim”, escreveu Felipe Titto, rememorando fotos e vídeos de momentos de lazer — em diversas fases da vida dos dois — e descontração com Theo, com direito a emojis de coração e afins.

“Você já está cansado de saber que esse pai, que às vezes é chato, só quer seu bem, né? Continuo te amando muito até quando eu falo para você não apertar a arminha de dinheiro e você aperta fraco para me provocar”, continuou o famoso, revelando discretamente momentos corriqueiros com o primogênito.

Em entrevista à Quem, Titto já havia falado sobre a sensação de ser pai aos 16 anos: “A minha vida sempre foi muito altos e baixos. Eu cheguei em um momento que não tinha mais onde descer, era o fundo do poço. Eu olhei pra situação e pensei, ou eu vou fazer porque ninguém vai fazer por mim. Foi muito maluco, do dia pra noite eu tive que virar a chavinha porque tinha alguém de fato que dependia de mim. Eu tive que abrir mão de todas as coisas que você possa imaginar para poder colher mais tarde”.

