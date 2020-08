Feminista expõe Manu Gavassi e a acusa de faturar com relacionamento abusivo

Manu Gavassi viralizou com um clipe com a participação do seu ex-namorado, Chay Suede, e a atual esposa dele, meses depois de insinuar que ele teve um comportamento abusivo ao longo do namoro que tiveram no passado.

Diante disso, o perfil Feminisa, bastante famoso no Twitter, emitiu uma carta aberta para a cantora, criticando o ato de usar de uma “situação de violência para publicizar um trabalho”, tornando-se um desserviço para a causa.

“Manu, a gente tem bastante coisa em comum. Histórias, vivências e pessoas. Uma coisa que a gente não tem em comum é nossa visão sobre a violência doméstica. Conheci seu trabalho em 2013, na cabana do Lollapalooza”, iniciou.

Em seguida, expôs o ex da cantora: “Seu ex-namorado ficou me olhando com ar de flerte. Na época, não sabia quem era ele e só vi um boy gato, olhei de volta. Logo você chegou e deu um abraço e um beijo nele. Uma amiga me disse: Essa que é a Manu Gavassi”.

“Na hora pensei: filho da puta. E segui minha vida. Em 2016 vivi um relacionamento abusivo bastante parecido com tudo o que você descreveu. Eu sei o que você viveu. Sei o que é ver a pessoa que te violentou seguindo a vida com sucesso”, prosseguiu.

“Quando vi sua história, aqui de longe te acolhi, te abracei. Hoje, infelizmente, soube que você convidou seu agressor para protagonizar um trabalho seu. Sim, seu agressor, porque violência psicológica é violência doméstica”, acusou.

“Por isso, não posso encontrar palavras que expliquem o choque que vivi ao saber que uma vítima usou de uma situação de violência para publicizar um trabalho. Agressor não merece trabalho. A reconciliação entre uma vítima e um agressor não pode existir”, disparou.

“Durante seu clipe de 10:22, cerca de 90 mulheres foram agredidas fisicamente no Brasil. Relacionamento abusivo não é uma brincadeira. Não é perdoável, não é publicizável, não é marketing. Espero que seja feita uma retratação”, finalizou.

Confira: