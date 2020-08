Fernanda Freitas fala sobre retorno de Tapas & Beijos e revela cobranças internas

Fernanda Freitas está muito feliz com o retorno da série Tapas & Beijos à programação da Globo. Ao lado de Otávio Muller, a atriz formou um casal que até hoje recebe o carinho do público. Ela confidenciou ao jornal Extra que conseguirá assistir aos melhores momentos sem muita cobrança. “Me criticava horrores”, disse.

“Foi uma notícia maravilhosa que recebi com muito entusiasmo. Assisto direto na Globoplay e também maratono no gnt…Hoje em dia, é mais prazeroso assistir pois não tenho a cobrança da época, quando me criticava horrores”, destacou.

Ao ser questionada sobre como trabalho marcou sua carreira, Fernanda Freitas contou: “O “Tapas” foi uma das séries de maior sucesso da tv, não à toa, ficamos no ar cinco anos. E o casal Tufi-tufi e Fofolete deu muito certo. A química e amizade com o Otávio Müller foram fundamentais para que o público torcesse e se identificasse com o amor e as loucuras dos dois. Até hoje, me perguntam se a série vai voltar, se vai ter um filme e se meu Tufi-tufi está bem”.

Grande parte do sucesso foi também em razão da sintonia entre a equipe: “Só tenho lembranças boas desse trabalho. Estava ao lado de atores que sempre admirei, aprendi muito com eles”.

“Ouvir suas histórias de vida, seus conhecimentos culturais, gerais, observá-los em cena, contracenar com eles… E tudo isso com muita risada e amor. A equipe toda também era muito incrível. Então, imagine isso tudo somado a um texto e direção excelentes”, revelou a famosa