Fernanda Lima surge cozinhando com Rodrigo Hilbert na Globo e web fica com ciúmes

A Globo adorou a repercussão do Tempero de Família, de Rodrigo Hilbert, no É De Casa. O programa do galã no GNT se tornou a principal atração do matinal da emissora carioca e, neste sábado (1º), a direção escolheu a edição em que Fernanda Lima cozinhou ao lado do marido.

Juntos há 15 anos, Rodrigo e Fernanda apareceram em clima de romance cozinhando um estrogonofe de frango sem creme de leite, arroz de coentro, salada de batatas e, para a sobremesa, merengue com baba de moça. O momento deixou a web eufórica e enciumada.

No encontro, a apresentadora se declarou para o amado. “Eu sempre tive a certeza de que você era o cara da minha vida”, disse ela, que contou detalhes do primeiro encontro. “O Antonio [Antonio Amâncio, empresário do casal] inventou que o Rodrigo iria me entregar umas fitas de VHS. Ele passou na minha casa e deixou o material, pois estava atrasado para um jogo de futebol. Deixou e foi embora”, recordou.

No quadro, Rodrigo mostrou o primeiro presente que deu à Fernanda: um candelabro, que faz parte do cenário da atração. “Esse candelabro é muito simbólico. Eu gosto de luz baixa, luz de velas, e ele fez para mim”, contou a global, emocionada.

Lima resgatou uma segunda lembrança, quando fizeram uma viagem para Ibiraquera, em Santa Catarina, onde se hospedaram numa casa de pescador. “Na despensa só tinha cebola e repolho, e o Rodrigo fez uma sopa maravilhosa com apenas esses dois ingredientes. Pensei: ‘vou casar com esse homem…’”, disparou.

Confira a repercussão na web:

Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima cozinhando juntos na maior paz e amor, bem igualzinho eu e o boy. Só que aqui de 5 em 5 seg tem uns gritos de NÃO É ASSIM e FAZ VC ENTÃO — BarbaraBusch (@BabiBusch) August 1, 2020

acordei liguei a tv e la estava fernanda lima com o NOSSO marido rs https://t.co/ybEQrFw2Fq pic.twitter.com/BWYbDJRSDX — Daniel Knowles-Carter (@danielkorn_eu) August 1, 2020

A Globo esfregando Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert na cara da gente essas horas da manhã de um sábado de quarentena gatilho fortissimo sabe 🥺🥺🥺 — priscila (@meninadaportera) August 1, 2020

assistindo rodrigo hillbert e fernanda lima cozinhando juntos pic.twitter.com/US0kicK2jL — krypto (@KryptoSuperCao) August 1, 2020

Meu Deus

Ver o Rodrigo Hilbert e a Fernanda Lima cozinhando é um colírio para os olhos pic.twitter.com/eRSvLZDY5Z — Juliana (@Jcajuliana) August 1, 2020

Observando como o Rodrigo Hilbert trata a Fernanda Lima hoje no É de casa percebi com certa tristeza que para cada homem como ele tem uns 600 mil que tratam mulheres como lixo e não se importam com os sentimentos delas e até matam. Queria que um dia um me olhasse daquele jeito. — Nanda (@concurseiradiva) August 1, 2020

Almejando um relacionamento parecido com de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert

Deus: pic.twitter.com/Aa5ShUtwGd — Flávia (@FlaviaDelPoco) August 1, 2020

Rodrigo Hilbert

– Vou te mostrar como você descobriu que eu era o amor da sua vida

Fernanda Lima

– Amor, eu sempre soube que você era o amor da minha vida Awwww, que casal 🥰🥰 #Edecasa — Carol (@carol_rios) August 1, 2020