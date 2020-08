Fernanda Montenegro volta à TV como negacionista em série sobre isolamento social

O último episódio de Amor e Sorte, série sobre conflitos pessoais em meio ao isolamento social que a Globo exibe entre 8 e 29 de setembro, terá Fernanda Montenegro como Gisela, senhora de 90 anos que resiste às medidas restritivas impostas pela pandemia de coronavírus. O texto de Antônio Prata – com criação de Jorge Furtado e direção artística de Patrícia Pedrosa – vai destacar as tentativas de Gisela de escapar do confinamento na casa de campo da filha Lúcia (Fernanda Torres).

A convivência forçada faz com que Gisela e Lúcia passem a relação a limpo. “Bem diferentes uma da outra, a convivência entre as duas não se mostra fácil, ainda mais porque a teimosa Gisela não aceita ficar trancada. Fora que Lúcia também demonstra dificuldades de se aproximar de uma mãe que ela sempre considerou negligente”, adianta a sinopse do episódio, disponível em plano oferecido pela Globo ao mercado publicitário.

Quase toda gravada remotamente, exceto pelo último episódio – Andrucha Waddington, marido de Fernandinha, conduziu os trabalhos in loco ao lado dos filhos Pedro e Joaquim –, Amor e Sorte conta ainda com Caio Blat, Luísa Arraes, Emilio Dantas, Fabiula Nascimento, Lázaro Ramos e Taís Araújo; os dois últimos em uma trama deflagrada pela resistência da esposa, Tábata, em participar de um panelaço na varanda ao lado do marido Cadu.

A Record divulgou nesta segunda-feira (24) os índices de audiência do último capítulo de A Escrava Isaura (2004) em diversas praças e no Painel Nacional de Televisão (PNT). Em Salvador, o desfecho do folhetim estrelado por Bianca Rinaldi atingiu 21 pontos contra 7 da Globo. Liderança também em Belo Horizonte (15 x 7) e Goiânia (12 x 7). Em São Paulo, vice-liderança com 11,1 pontos versus 3,9 do SBT; o mesmo se deu no Rio de Janeiro (11,3 x 4,3), no Distrito Federal (8 x 2), em Campinas (7 x 2), Vitória (8 x 3), Belém (10 x 5), Porto Alegre (5 x 4), Manaus (5 x 3) e no PNT (11 x 4).

Preparados para enaltecer Marjorie Estiano outra vez? O registro acima é da atriz durante as gravações de Sob Pressão – Plantão Covid. Carolina, personagem que rendeu a indicação de Marjorie ao Emmy Internacional, vai atuar em um hospital de campanha. O objetivo dos dois episódios acerca da pandemia de coronavírus, que a Globo exibe nos dias 6 e 13 de outubro, é enaltecer os profissionais de saúde que estão na linha de frente.

“Nesta edição especial, todos os profissionais de saúde da série têm uma história forte, todos são protagonistas. Essa foi a forma que encontramos de homenagear essas pessoas”, ressaltou o autor Lucas Paraizo em comunicado oficial. Além de Carolina, a equipe médica conta com Evandro (Júlio Andrade), Décio (Bruno Garcia), Vera (Drica Moraes), Charles (Pablo Sanábio) e Mauro (David Junior); este último, neurocirurgião que também integra a temporada 2021 da produção.

Fica a dica

Vale conferir o primeiro capítulo de Mulheres Apaixonadas (2003), exibido pelo Canal Viva ontem às 23h – com reprise hoje (25) às 13h30; disponível a todo momento no Viva Play. Uma verdadeira aula de roteiro! Manoel Carlos apresenta tramas e personagens a partir de três eventos marcantes na vida de qualquer pessoa: um nascimento, uma morte e um casamento.

Aliás, o capítulo em questão conta com 1h30 de duração. Uma manobra da Globo para reconquistar o público perdido durante a complicadíssima Esperança (2002). Deu certo! A estreia de Mulheres Apaixonadas conquistou 45 pontos, 50 de pico e 62% de participação no número de televisores ligados (share) – dados garimpados pelo roteirista e pesquisador Eli Nunes.

Por falar em Maneco… Giovanna Antonelli marca presença no Conversa com Bial desta terça-feira. O bate-papo passa, claro, por Laços de Família (2000). O folhetim que impulsionou a carreira de Giovanna – intérprete da prostituta Capitu – chega ao Vale a Pena Ver de Novo no próximo dia 7 e no Globoplay, na íntegra, dia 14. Ainda esta semana, Bial estabelece conexão com Eva Wilma, em mais um episódio do ‘Conversa’ sobre os 70 anos da TV no Brasil.

Já Zeca Camargo é o convidado do BandNews Docs, no ar às 23h. O diretor artístico da Band rememora detalhes da entrevista na qual Cazuza revelou a ele que havia contraído o vírus HIV; foi a primeira vez que o cantor falou a respeito da doença para a imprensa. O especial em homenagem ao poeta, que morreu há 30 anos, traz ainda depoimentos de Lucinha Araújo e Leo Jaime. Também imagens do bate-papo dele e de Marília Gabriela no lendário Cara e Cara, em 1988.