Fernanda Motta abre o coração sobre diagnóstico de câncer de mama e emociona

A atriz Fernanda Motta, de 39 anos, falou sobre como recebeu o diagnóstico de câncer de mama em um bate-papo com a apresentadora Isabella Fiorentino, através de uma live no Instagram. Mesmo na fase difícil, ela contou que procurou manter o bom astral.

“Apesar das pessoas não acreditarem, eu sou uma pessoa muito alegre. Nessas horas, a cabeça é o mais importante. Ela comanda o coração, o corpo. Acreditava que se eu levasse essa alegria seria bom“, afirmou.

Na conversa, a modelo, que também trabalha como apresentadora, contou que teve momentos difíceis. “Não sou supermulher. Claro que chorei, sofri, mas busquei o pensamento positivo“, disse a mãe da pequena Chloé, de 6 anos.

Segundo Fernanda, o diagnóstico aconteceu em julho de 2019. “Contei para pouquíssimas pessoas. Descobri em julho, uma época em que estava todo mundo em férias, com os filhos…“, disse a artista que reconheceu a importância do apoio dos amigos: “Sei que é importante e não conseguiria enfrentar e superar sem meus amigos neste tratamento, mas, de cara, não falei nem para a minha mãe. Quis saber como seria o tratamento antes“.

Para ela, que é casada com o empresário Roger Rodrigues, a discrição foi positiva e necessária: “Quando a gente fala para as pessoas, isso acaba trazendo um desespero. Câncer é uma palavra que assusta. Quando você escuta a palavra câncer, pensa: ‘ih, acabou’, mas não é assim. Se você descobre no início, há boas chances de recuperação. Obviamente é uma doença difícil, mas a medicina brasileira é muito boa“.