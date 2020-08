Fernanda Paes Leme abre o jogo sobre relação com João Vicente de Castro

Quem segue Fernanda Paes Leme nas redes sociais ou em qualquer outro meio midiático, provavelmente sabe do rumor sobre um possível romance com João Vicente de Castro, tendo em vista a intimidade dos dois e beijos em público. Esclarecendo dúvidas sobre essa relação, a atriz abriu o jogo em vídeo para o YouTube.

Paes Leme assumiu temporariamente o canal de vídeos de Giovanna Ewbank, assim como Bruna Marquezine e Maisa Silva, por exemplo. A esposa de Bruno Gagliasso deu à luz o primeiro filho biológico do casal e agora está em sua licença maternidade.

O vídeo em questão pedia para que pessoas fizessem suposições sobre Fernanda, que ia respondendo às perguntas. Um inscrito do canal foi direto: “Parece ser o amor da vida do JoVi! Meu casal platônico“. A artista, sucintamente, logo destrinchou a relação dos dois: “Todo mundo shippa, mas é realmente um casal platônico. Não somos um casal“.

No entanto, Fernanda Paes Leme admitiu que já teve alguns enroscos com João Vicente de Castro, com quem tem uma forte proximidade: “A gente é amigo, mas isso não quer dizer que a gente não tenha, num passado distante, dado umas bitoquinhas. Demos“.

Sobre essa relação mais íntima com amigos, a famosa deu o tom de sua personalidade: “Meiga eu não sou. Eu tenho meus momentos de fofurice, de carinho, mas… As pessoas não vão falar isso de mim“. Na sequência, revelou que é um pouco ciumenta, embora controladamente: “Sou um pouquinho ciumenta, mesmo. mas sou mais não de tipo, uma amiga com outra amiga, sou muito agregadora. Eu apresentei muitos amigos, meu ciúme é mais de três ou quatro amigos se encontrarem e não me chamarem. Aí ferrou“.

Por fim, Fernanda Paes Leme confessou ser “mandona” em relacionamentos amorosos: “Realmente eu seja obrigada, talvez, a concordar. Não que eu sempre tenha sempre razão, mas a maioria das vezes eu estou certa. Numa discussão com o boy, no final, estou certa. Mas se eu estou errada, sou a primeira a pedir desculpas e reconhecer meu erro. Não sou orgulhosa, não“.

Confira: