Fernanda Paes Leme fala sobre websérie que grava junto com o irmão

Fernanda Paes Leme comentou, em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, sobre o seu mais novo projeto, a websérie Fake Live. No ar em seu perfil no Instagram, os três primeiros episódios já contabilizam mais de 2,5 milhões de visualizações. Os vídeos contam com a participação do irmão da famosa, Alexandre Paes Leme.

“Esse é o projeto que mais se aproxima do que eu gosto e acredito artisticamente. Quando você sente que é parte do todo, parece que um bichinho te pica e você tem mais vontade de criar. Quando vejo, estou produzindo, segurando cabo do set… Agora, venho colocando isso para fora e procurando estudar mais”, avaliou ela.

Na história, a atriz tem a conta hackeada e passa a acompanhar as postagens que a sua fake passa a fazer no seu perfil. A ideia do roteiro é totalmente autoral de Alexandre, que também se envolve na direção.

Fernanda também é responsável pela filmagem das próprias cenas e assina também como produtora executiva. “Esse projeto tem um gosto especial porque juntei todos os meus ‘nãos’ da carreira e algumas frustrações, coloquei num caldeirão e exorcizei”, revelou a famosa.

A dupla trabalha junto de São Paulo, onde a artista está morando há dois meses, depois de anos no Rio. Ao todo serão nove episódios que vão contar com algumas participações especiais como o ator Bruno Gagliasso e Preta Gil.

Fernanda vê o trabalho como uma vitória após passar pelo coronavírus. “Eu fiquei muito doente depois do corona (em março). Minha imunidade foi para o chão. Fiquei com conjuntivite por 15 dias. Depois, veio a sinusite por mais um mês. Tive infecção no intestino e passei dois dias internada. E então tirei a vesícula porque descobri pedras. Por conta de tudo isso, o projeto atrasou. A ideia surgiu no final de abril. Para mim foi um gás fazer a série depois de ter ficado tão mal esse tempo todo”, explicou.

Confira os três primeiros episódios de Fake Live: