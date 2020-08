Fernanda Paes Leme revela que recebeu vibrador de presente de atriz da Globo

Aos 37 anos, Fernanda Paes Leme revelou que quebrou um vibrador de tanto usá-lo. A atriz participou de uma transmissão ao vivo no Instagram da revista Glamour e contou que ganhou o item erótico pela primeira vez de um namorado e que recebeu outro de uma colega da Globo, Ingrid Guimarães.

“Até legal falar isso porque tem tantos homens que têm esse problema com vibrador, acham que é uma ameaça para a relação. Ele me deu [o vibrador] de presente. Achei maravilhoso”, compartilhou. Foi esse que, segundo ela, “parou de funcionar” de repente. “Aquele lá quebrou de tanto usar”, brincou.

A famosa batizou o acessório com o nome de Terceiro. “Como quem me deu o primeiro vibrador foi meu namorado. Então, era eu, ele e o terceiro elemento”, entregou aos risos. De lá para cá, os seus acessórios sexuais foram chamados assim.

Fernanda confessou que o vibrador mais recente foi dado de presente por Guimarães, chamada pela global de rainha dos vibradores por causa do filme De Pernas Para o Ar onde a humorista é dona de um sex shop. “Ela mandou um kit para a minha casa na hora de divulgar o terceiro filme”, disse.

“Ela falou: ‘Olha, esse vibrador que estou te mandando é um dos melhores do mundo, senão o melhor’. Eu falei: ‘Só tem um perigo. Eu vou usar e vou lembrar de você. Tudo certo para você?’. Aquele momento quem você goza e agradece: ‘Obrigada, Ingrid Guimarães’”, disparou.

Durante a pandemia, o item foi de grande ajuda. “Ele é um sugador de clitóris. É um bafo. Indico. O Terceiro tem me ajudado muito na quarentena. De um lado na minha tomada é o carregador do celular e o carregador do vibrador”, admitiu. “Ai, está tudo tão difícil, a gente já está sozinha. Se eu não puder gozar, não puder me masturbar… Essa palavra tem que ser normalizada. Mulheres, não tenham vergonha de se tocar, de se conhecer”, advertiu.

