Fernanda Paes Leme surpreende com homenagem para o irmão

Alexandre Paes Leme recebeu uma linda e emocionada homenagem da sua irmã famosa, Fernanda Paes Leme, ao comemorar mais um ano de vida, na última sexta-feira (7). Em um trecho do post, os dois surgem ainda crianças, mostrando que a cumplicidade vem de longa data.

“A gente é parceiro de vida. Desde que ele nasceu, sempre vi o Alexandre como uma referência de bondade, criatividade e sensibilidade. Fora a beleza! Sempre fomos muito unidos mesmo com nossos sete anos de diferença, mas além do tantão de cumplicidade que já existia, agora eu posso falar que temos algo que construímos juntos, para o público, para nossa profissão e principalmente para gente, para nossa vida e isso me muito deixa feliz. Dar um passo, sabe… Lado a lado!“, iniciou ela na legenda.

Em seguida, a morena continuou a rasgar elogios ao aniversariante: “Eu te amo que dói e tenho muito orgulho de você, Alê! Você é disparado o melhor dos nossos. Obrigada por ter me dado a oportunidade de estar mais colada, de ser sua irmã e amiga nessa jornada. Parabéns!“.

Quem acompanhou as postagens de Fernanda nas redes sociais nessa penúltima semana de julho pôde perceber que a artista vem anunciando um novo projeto. Em meio ao isolamento social da quarentena no Brasil, a atriz deu seu jeito de não deixar de exercer sua profissão.

No Instagram, a atriz retomou o assunto, postando uma foto com o irmão: “Vocês viram o cartaz da minha web-serie que postei ontem?! Então, esse é meu irmão Alexandre Paes Leme, que vocês conhecem, mas alguns não sabem do que ele é capaz… Aliás, do que somos capazes juntos“.

“Tudo começou no início dessa quarentena, quando me vi doente, sozinha no Rio de Janeiro, longe de tudo, sem vontade de fazer nada. Naquele mar de lives, novas formas de produzir conteúdo, eu só queria ficar melhor, ganhar um abraço e permanecer off. Daí vim pra SP, colo de mãe, carinho de irmão… Numa dessas conversas, desabafo de fim de noite, algo aconteceu na cabeça do Ale. No outro dia, fui surpreendida com uma história incrível que ele tinha criado usando nosso papo como plano de fundo“, continuou a atriz, descrevendo como o projeto começou a ser desenvolvido. Vale lembrar que ela foi diagnosticada com covid-19 em meados de março.

Confira:

View this post on Instagram A gente é parceiro de vida. Desde que ele nasceu, sempre vi o @alepaesleme como uma referência de bondade, criatividade e sensibilidade. Fora a beleza! Sempre fomos muito unidos mesmo com nossos 7 anos de diferença, mas além do tantão de cumplicidade que já existia, agora eu posso falar que temos algo que construímos juntos, pro público, pra nossa profissão e principalmente pra gente, pra nossa vida e isso me muito deixa feliz. Dar um passo, sabe…lado a lado! Eu te amo que dói e tenho muito orgulho de você, Alê! Você é disparado o melhor dos nossos. Obrigada por ter me dado a oportunidade de estar mais colada, de ser sua irmã e amiga nessa jornada. Parabéns!!! ❤️ A post shared by Fernanda Paes Leme (@fepaesleme) on Aug 6, 2020 at 8:16pm PDT