Fernando Zor choca ao mostrar momento bem antigo com Luan Santana

Fernando Zor aproveitou a quinta-feira (20) para entrar no clima de TBT. O cantor surpreendeu seus fãs ao compartilhar um clique para lá de inusitado e bem direto do fundo do baú.

Em seu perfil no Instagram, o sertanejo decidiu expor o amigo Luan Santana. Em foto, os dois aparecem bem novos. “É, o tempo salvou ‘nóis’, companheiro. Alguém arrisca de que época é essa foto?”, questionou Fernando Zor.

Nos comentários, o outro sertanejo reagiu de forma inusitada: “Rapaz do céu… ‘nóis’ pode num ser bonito, mas demos uma ‘miorada’ boa, hein?”.

Os fãs dos dois famoso, então, rapidamente comentaram: “O tempo é tudo, meu pai!”, disse uma seguidora. “Já agradeceram ao tempo hoje?”, escreveu outra admiradora. “Ave Maria Santíssima Trindade”, afirmou uma terceira.

Inclusive, falando em Luan Santana, nesta semana, ele chamou a atenção ao exibir o corpo musculoso. “13 de março eu nasci, num dia 13 eu lancei a meteoro, a primeira aparição da Virgem Maria em Fátima foi no dia 13 de maio de 1917 e se repetiu nos seis meses seguintes sempre dia 13. Foi ela que me protegeu nesses 13 anos de carreira. E é sob o manto dela que eu sigo rumo aos próximos 13. Obrigado meus fãs, obrigado Deus“, escreveu o artista na postagem.

Na imagem, o cantor aparece sentado a um estilosíssimo carro, mostrando seu musculoso corpo e duas das suas três tatuagens, vestindo apenas um shortinho.