Fernando Zor e Maiara mantêm relação na web e fazem comentários inusitados

Parece que o término entre Fernando Zor e Maiara manteve a amizade entre os dois. Isso porque o antigo casal segue mantendo a relação nas redes sociais. O cantor que faz dupla com Sorocaba comentou uma publicação da ex no fim de semana e recebeu resposta.

A irmã de Maraísa tinha publicado um vídeo no qual aparece emocionada durante um show drive-in. “Queria conseguir explicar… Desculpa os palavrões!“, escreveu a cantora como legenda no post.

Ao ver o vídeo, Zor comentou: “Chorei aqui! Saudade do palco”. A artista, então, respondeu: “Estou com fé que tudo isso vai passar… e logo logo estaremos de volta aos palcos, fazendo o que a gente mais ama“.

Essa não foi a primeira vez que os dois exibem interações nas redes. Em um post recente das irmãs de biquíni, o sertanejo fez questão de brincar: “Eu também gosto de caminhar pelado! Aguardem“.

Na ocasião, mesmo separado da cantora, Fernando Zor foi chamado de ciumento pelos seguidores. Diferente do comentário feito no vídeo do show, que foi bem recebido com torcida para uma reconciliação.

