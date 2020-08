O atacante brasileiro Lucas Moura, que atua no Tottenham, recebeu elogios do técnico José Mourinho. O ex-São Paulo foi o atleta que mais entrou em campo com os Spurs na temporada, ganhando moral com o comandante português.

Ao longo das competições, o Tottenham sofreu com uma sequência de lesões, o que fez com que o rodízio no elenco fosse menor. Desta forma, Lucas acabou atuando em 47 dos 52 jogos da equipe na temporada.

Ao falar sobre o brasileiro, Mourinho destacou o sacrifício do jogador ao atuar em diversas partidas consecutivas, precisando suportar o desgaste físico.

“Um jogador consistente, que se sacrifica pelas necessidades da equipe. Com todos os problemas que tivemos, Lucas é provavelmente um dos poucos jogadores que estavam aqui no dia em que cheguei e nunca parou, além de um cansaço extremo que ele sentia por estar jogando todas as partidas’, disse Mourinho ao site oficial do Tottenham.

“Ele fez de tudo por nós nesta temporada. Jogou em todas as posições. É realmente incrível e mostra o jogador de equipe que ele é. Temos mais jogadores, sou um treinador de sorte, mas o Lucas Moura é um bom exemplo”, completou o treinador.

Lucas, por sua vez, explicou os caminhos para atingir os objetivos como jogador de futebol. destacando a importância do esforço e dedicação.

“O conselho que dou é para levar muito a sério os jogos, treinos, sempre dar o máximo de si. Sempre vai ter alguém te olhando, alguém te observando. É importante você sempre dar o seu melhor e nunca desistir dos seus sonhos”, finalizou o brasileiro.