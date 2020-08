FGTS: Caixa faz pagamento do saque emergencial para nascidos em julho

Nesta segunda-feira (10), a Caixa Econômica Federal realiza o pagamento do saque emergencial do FGTS de até R$ 1.045 para trabalhadores nascidos no mês de julho.

Mesmo após a MP 946, que instituiu o saque emergencial, ter perdido a validade na semana passada, a Caixa manteve o calendário de saques. O governo irá injetar, no total, R$ 37,8 bilhões na economia, beneficiando cerca de 60 milhões de pessoas.

Até o momento, os depósitos já foram feitos para os nascidos em janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Os saques já foram liberados para os nascidos em janeiro e fevereiro. No próximo dia 22 de agosto, os saques em espécie serão liberados para quem nasceu em março.

Os valores estão sendo pagos diretamente nas poupanças digitais abertas pela Caixa. Na conta, o trabalhador poderá realizar diversas movimentações, como pagar boletos e realizar compras online, por exemplo.

Os trabalhadores que recebem o FGTS emergencial de até R$1.045, mas que ainda não podem sacar em dinheiro, podem se valer de uma outra alternativa. Acontece que fintechs (empresas de tecnologia financeira) oferecem a modalidade de uso do app da Caixa para pagamento de um boleto ou fazer uma compra online.

Você Pode Gostar Também:

Na prática, essa opção permite que seja realizada uma transferência do valor do FGTS emergencial a uma conta em nome do próprio beneficiário. Com isso, a pessoa pode usar o aplicativo da fintech para fazer novas transferências ou sacar o dinheiro.

Calendário de saques do FGTS de até R$1.045

Mês de nascimento Crédito em conta Saque ou transferência Janeiro 29 de junho 25 de julho Fevereiro 6 de julho 8 de agosto Março 13 de julho 22 de agosto Abril 20 de julho 5 de setembro Maio 27 de julho 19 de setembro Junho 3 de agosto 3 de outubro Julho 10 de agosto 17 de outubro Agosto 24 de agosto 17 de outubro Setembro 31 de agosto 31 de outubro Outubro 8 de setembro 31 de outubro Novembro 14 de setembro 14 de novembro Dezembro 21 de setembro 14 de novembro

Os trabalhadores são orientados pela Caixa a verificarem o valor do saque e a data do crédito nos canais de atendimento eletrônico do banco: aplicativo FGTS, site fgts.caixa.gov.br e telefone 111.

Caso o trabalhador tenha direito ao benefício, mas não teve a conta poupança digital aberta automaticamente, deverá acessar o aplicativo FGTS para complementar os dados e receber o dinheiro.