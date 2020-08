FGTS emergencial: Veja quem recebe nesta segunda-feira (24)

Saque máximo permitido do FGTS emergencial é de R$ 1.045

Nesta segunda-feira, 24 de agosto, o saque emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) será liberado para mais um grupo de trabalhadores. Dessa vez, terão liberado o valor de até R$ 1.045 os trabalhadores com saldo em conta ativa ou inativa do fundo. Mesmo os que possuem saldo superior a R$ 1.045 só poderão fazer o saque de, no máximo, esse valor.

Agora, os nascidos em agosto terão o valor disponível em conta poupança social digital da Caixa. O valor só poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. O saque em espécie e transferência direta ficam disponíveis aos nascidos em agosto apenas no dia 17 de outubro.

O calendário segue de acordo com o mês de aniversário do trabalhador. Veja em detalhes os dois cronogramas abaixo.

Você Pode Gostar Também:

Calendário de pagamento

29 de junho: nascidos em janeiro

6 de julho: nascidos em fevereiro

13 de julho: nascidos em março

20 de julho: nascidos em abril

27 de julho: nascidos em maio

3 de agosto: nascidos em junho

10 de agosto: nascidos em julho

24 de agosto: nascidos em agosto

31 de agosto: nascidos em setembro

8 de setembro: nascidos em outubro

14 de setembro: nascidos em setembro

21 de setembro: nascidos em dezembro

Calendário de saque e transferência