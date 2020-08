Filha de Flávia Alessandra posa de shortinho e é elogiada

Giulia Costa, filha de Flávia Alessandra, chamou atenção com uma recente foto postada no Instagram. Para o cenário do clique, a jovem escolheu a área externa da casa da família.

De frente para o mar, Giulia posou no chão, perto do seu cachorro de estimação. Usando uma blusa bem quentinha, a filha de Alessandra preferiu um shortinho curto para o momento.

Fazendo caras e bocas nas duas fotos postadas na mesma publicação, Costa legendou: “Não sou sua bebê”.

Nos comentários, muitos elogios. “Que maravilhosa“, afirmou uma seguidora. “Linda demais“, disse outra. “Perfeita”, escreveu uma terceira.

A beleza de Giulia vem de família. Sempre linda, Flávia Alessandra encanta a todos com suas fotos no Instagram. Recentemente, a artista ganhou vários elogios em uma postagem que fez na rede social. A loira esbanjou sensualidade na foto. “Aloka do tie-dye ataca até no biquíni. Quem mais tá viciada numa estampa?“, escreveu Flávia na legenda da postagem.

“Você nasceu no circo? Porque você é um espetáculo“, brincou um seguidor. “Já, já Flavinha aparece pintada de tie-dye também e continuará perfeita, né“, escreveu outra fã. “Realmente, são muito lindas as estampas e você é a melhor influencer delas, sempre mostra uma mais linda que a outra“, enalteceu outro.