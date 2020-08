Filha de Kelly Key mostra pernas lindas e é confundida com a mãe

No auge dos 37 anos de idade, Kelly Key vem repercutindo nas redes sociais por conta do seu corpo escultural e vem sendo comparada com a própria filha.

Sua herdeira mais velha, Suzanna Freitas, tem apenas 19 anos e o seu corpão tem sido constantemente equiparado com o da mãe e muitos chegam a confundi-las.

Nos comentários de uma foto mais recente da cantora, na qual ela mostra suas belas pernas, os fãs se admiraram com a sua boa forma.

Já nos comentários das fotos mais ousadas da filha, muitos chegam a perguntar se ela é a própria Kelly Key, tamanha a semelhança entre o rosto e o corpo.

“Filha de peixe… Parabéns pela sua beleza”, disparou uma pessoa. “Pensava que era sua mãe. Linda do mesmo jeito”, comentou outra.

Vale lembrar que, dias atrás, a jovem confessou ter se arrependido da cirurgia para aumentar os seios há três anos. Segundo relato da moça ao responder várias perguntas dos admiradores no Instagram, atualmente o seu pensamento é diferente do da época.

“Eu fiz uma mastopexia com prótese. Fiz há três anos. Eu pensava totalmente diferente do que penso hoje. Eu coloquei 380 ml e me arrependo muito do tamanho, principalmente porque eu já tinha peito antes. Quero diminuir para tirar mais pele, emagrecer e ver se tem necessidade de mudar outras coisas que não gosto em mim“, disse.

O procedimento pelo qual a moça passou consiste na retirada do excesso de pele para levantar as mamas. Ele pode ou não ser acompanhado por próteses de silicone.

Apesar do arrependimento, Suzanna vai passar por uma nova cirurgia ainda neste ano para trocar as próteses dos seios.

Pelo visto as mudanças no visual serão sempre recorrentes para a moça. No início da quarentena, por exemplo, ela deu adeus ao time das loiras e surgiu super morena.

Em suas redes sociais, Suzanna postou fotos em que surge com os cabelos totalmente castanhos e falou sobre a transformação.

“E aí, qual foi a loucura que você fez nessa quarentena? Porque eu fiquei morena. Já já volto ao que era antes, mas é sempre bom mudar e eu AMO essa liberdade“, declarou.

Confira: