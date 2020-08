Filha de Simony faz cirurgia plástica no nariz e divulga o resultado

Filha mais velha da cantora Simony, Aysha Benelli, tem apenas 17 anos de idade e ficou conhecida por interpretar a personagem Laura na versão brasileira da novela Carrossel, do SBT.

No entanto, nesta semana, a famosa acabou virando assunto após ser submetida a uma cirurgia de desvio de septo e rinoplastia, mostrando aos fãs o resultado nos Stories do seu Instagram.

Segundo ela, a operação foi feita há duas semanas: “Eu fiz uma operação do nariz. Era isso, eu estava sumidinha aqui, estava me recuperando. Não queria aparecer com a tala”.

“Já queria aparecer com tudo feito. Não gosto de ficar contando meus planos para as pessoas, por conta de olho gordo ou más energias. Então para todo mundo que estava perguntando se eu estava bem, se estava acontecendo alguma coisa, eu fiquei super bem”, explicou.

“Foi super tranquilo, não fiquei roxa nem nada. Só um pouco inchada. Já estou super de boa, só estou com um esparadrapozinho, acho que vou ficar só durante uns 10 dias. Aí vai estar prontinho, e eu estou superfeliz”, completou.

Confira o resultado:

